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Украинцев призывают экономить свет из-за похолодания: что важно знать

Энергопотребление растет из-за сезонного понижения температуры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" призывают украинцев экономить электроэнергию с наступлением холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

Как уменьшить энергопотребление в холодное время года

В "Укрэнерго" рассказали, что сезонное понижение температуры обуславливает рост энергопотребления. Особенно ощутимо его уровень увеличивается в вечерние часы.

"Это время, когда так называемые "кровельные" бытовые солнечные электростанции значительно снижают эффективность генерации. А люди начинают возвращаться с работы и массово включать неиспользуемые днем приборы: электроплиты и электрочайники, микроволновки, обогреватели, телевизоры и т.д.", - объяснили в компании.

Отмечается также, что постепенно снижается и генерация на промышленных солнечных электростанциях (СЭС), что требует ее замещения другими источниками энергии.

"До широкомасштабной войны украинская энергосистема имела большой запас прочности и легко могла отреагировать на резкие изменения. Сейчас вследствие российских атак возможности балансировки генерации и потребления ощутимо снижены", - добавили в НЭК.

Учитывая это, украинцев призывают:

  • экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы
  • переносить время пользования мощными электроприборами
  • не включать несколько мощных приборов одновременно (в период вечернего пикового потребления - с 16:00 до 21:00)

"Пытайтесь пользоваться мощной техникой поочередно: если работает электроплита - не включайте чайник или фен. Включили бойлер - подождите с глажкой", - объяснили гражданам.

В "Укрэнерго" добавили, что следование этим простым рекомендациям:

  • снизит нагрузку на энергосистему
  • сделает ее более устойчивой к резким перепадам потребления

Пост "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие электроприборы лучше не включать в удлинитель (особенно зимой и во время блекаутов).

Читайте также, как уберечь свою электротехнику от перепадов напряжения и какие бытовые приборы потребляют больше всего энергии.

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