Украинцев призывают экономить свет из-за похолодания: что важно знать

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" призывают украинцев экономить электроэнергию с наступлением холодов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго" в Facebook.
В "Укрэнерго" рассказали, что сезонное понижение температуры обуславливает рост энергопотребления. Особенно ощутимо его уровень увеличивается в вечерние часы.
"Это время, когда так называемые "кровельные" бытовые солнечные электростанции значительно снижают эффективность генерации. А люди начинают возвращаться с работы и массово включать неиспользуемые днем приборы: электроплиты и электрочайники, микроволновки, обогреватели, телевизоры и т.д.", - объяснили в компании.
Отмечается также, что постепенно снижается и генерация на промышленных солнечных электростанциях (СЭС), что требует ее замещения другими источниками энергии.
"До широкомасштабной войны украинская энергосистема имела большой запас прочности и легко могла отреагировать на резкие изменения. Сейчас вследствие российских атак возможности балансировки генерации и потребления ощутимо снижены", - добавили в НЭК.
Учитывая это, украинцев призывают:
"Пытайтесь пользоваться мощной техникой поочередно: если работает электроплита - не включайте чайник или фен. Включили бойлер - подождите с глажкой", - объяснили гражданам.
В "Укрэнерго" добавили, что следование этим простым рекомендациям:
Пост "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)
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