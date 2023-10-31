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Для украинцев создали карту с местами, где можно получить гуманитарную помощь

Вторник 31 октября 2023 05:24
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Для украинцев создали карту с местами, где можно получить гуманитарную помощь Иллюстративное фото: для украинцев создали карту с местами, где можно получить гуманитарную помощь (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы, пострадавшие в результате войны, могут получить помощь в каждом областном центре. Для этого была создана интерактивная карта Ukraine Services Advisor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как рассказали в министерстве, актуальной картой стала для внутренне перемещенных лиц. На ней отмечены центры как международных, так и отечественных организаций, оказывающих гуманитарную помощь.

С помощью карты можно найти нужную организацию по адресу или типу помощи. Кроме того, указаны данные по каждой из организаций. В частности, точный адрес, часы приема, контактный номер телефона и т.д.

Просмотреть карту можно нажав ЗДЕСЬ.

Европа работает над программами по возвращению украинцев домой

Украинцы, пользующиеся коллективной защитой в Норвегии, могут получить помощь на возвращение домой. Государство выделяет поддержку в 1500 евро.

Также правительство Швейцарии обнародовало предыдущуюстратегию по возвращению украинских беженцев домой. На выезд дадут 6-9 месяцев после окончания статуса защиты.

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