Украинцев просят сообщать о вражеской ПВО на оккупированных территориях: как ее распознать

Граждан призвали сообщать о расположении российской противовоздушной обороны (ПВО) на временно оккупированных территориях Украины в чат-бот "єВорог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации в Telegram.

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О чем именно просят украинцев

"Ищем российскую ПВО на оккупированных территориях. Сообщайте о расположении установок в чат-бот "єВорог", - говорится в сообщении Минцифры.

Уточняется, что враждебная ПВО:

защищает военные базы

отражает атаки Сил обороны с воздуха

прикрывает наступательные действия РФ

"Народная разведка, помогите найти и ликвидировать установки, чтобы дроны и ракеты еще эффективнее уничтожали цели оккупантов", - призвали украинцев.

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале добавил, что российская ПВО защищает технику, штабы и личный состав РФ.

"Чем меньше ПВО у россиян, тем больше успешных ударов по стратегическим объектам врага", - отметил он.

Как распознать вражескую технику

Украинцам объяснили, что военные собирают информацию про:

"Бук"

"Стрелу"

"Осу"

"Панцирь"

"Тор"

В министерстве поделились также иллюстрацией, на которой можно увидеть все вышеперечисленные комплексы ПВО.

Как выглядят вражеские ПВО (инфографика: t.me/mintsyfra)

Кроме того, гражданам рассказали, как распознать ПВО:

они имеют массивные конструкции с ракетами, башнями и локаторами

они оснащены стволами или направляющими для запуска ракет

они часто размещаются на открытой территории или возле стратегических объектов

Федоров добавил, что после запуска ракет ПВО оставляют на небе заметные следы, а также опубликовал еще одну иллюстрацию.

Различные комплексы ПВО (инфографика: t.me/zedigital)

"Заметили что-то похожее - присылайте фото. Но прежде всего помните о безопасности. Не подходите близко, убедитесь, что никого рядом нет, удаляйте все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера. Отправьте это сообщение родным и знакомым на оккупированных территориях. Помогайте войску информацией", - подытожил чиновник.

Где найти официальный чат-бот "єВорог"

Министерство цифровой трансформации запустило чат-бот "єВорог" после полномасштабного вторжения РФ в Украину - в марте 2022 года.

Он помогает гражданам делиться с Силами обороны Украины информацией о силах врага, технике оккупантов, их расположении, а также загружать соответствующие фото и видео.

Официальный чат-бот "єВорог" (скриншот: t.me/evorog_bot)

Перейти в "єВорог" можно:

с главного экрана в приложении "Дія"

по прямой ссылке на чат-бот

"Помните, что ваша безопасность - самое главное. Снимайте незаметно, а после отправки удалите все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера. Народная разведка, каждая ваша заявка имеет такую ​​же ценность для Сил обороны, как данные от разведки, БПЛА или спутниковые снимки. Спасибо за вашу смелость", - подытожили в Минцифры.