Украинцев просят сообщать о вражеской ПВО на оккупированных территориях: как ее распознать
Граждан призвали сообщать о расположении российской противовоздушной обороны (ПВО) на временно оккупированных территориях Украины в чат-бот "єВорог".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации в Telegram.
Содержание
- О чем именно просят украинцев
- Как распознать вражескую технику
- Где найти официальный чат-бот "єВорог"
О чем именно просят украинцев
"Ищем российскую ПВО на оккупированных территориях. Сообщайте о расположении установок в чат-бот "єВорог", - говорится в сообщении Минцифры.
Уточняется, что враждебная ПВО:
- защищает военные базы
- отражает атаки Сил обороны с воздуха
- прикрывает наступательные действия РФ
"Народная разведка, помогите найти и ликвидировать установки, чтобы дроны и ракеты еще эффективнее уничтожали цели оккупантов", - призвали украинцев.
Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале добавил, что российская ПВО защищает технику, штабы и личный состав РФ.
"Чем меньше ПВО у россиян, тем больше успешных ударов по стратегическим объектам врага", - отметил он.
Как распознать вражескую технику
Украинцам объяснили, что военные собирают информацию про:
- "Бук"
- "Стрелу"
- "Осу"
- "Панцирь"
- "Тор"
В министерстве поделились также иллюстрацией, на которой можно увидеть все вышеперечисленные комплексы ПВО.
Как выглядят вражеские ПВО (инфографика: t.me/mintsyfra)
Кроме того, гражданам рассказали, как распознать ПВО:
- они имеют массивные конструкции с ракетами, башнями и локаторами
- они оснащены стволами или направляющими для запуска ракет
- они часто размещаются на открытой территории или возле стратегических объектов
Федоров добавил, что после запуска ракет ПВО оставляют на небе заметные следы, а также опубликовал еще одну иллюстрацию.
Различные комплексы ПВО (инфографика: t.me/zedigital)
"Заметили что-то похожее - присылайте фото. Но прежде всего помните о безопасности. Не подходите близко, убедитесь, что никого рядом нет, удаляйте все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера. Отправьте это сообщение родным и знакомым на оккупированных территориях. Помогайте войску информацией", - подытожил чиновник.
Где найти официальный чат-бот "єВорог"
Министерство цифровой трансформации запустило чат-бот "єВорог" после полномасштабного вторжения РФ в Украину - в марте 2022 года.
Он помогает гражданам делиться с Силами обороны Украины информацией о силах врага, технике оккупантов, их расположении, а также загружать соответствующие фото и видео.
Официальный чат-бот "єВорог" (скриншот: t.me/evorog_bot)
Перейти в "єВорог" можно:
- с главного экрана в приложении "Дія"
- по прямой ссылке на чат-бот
"Помните, что ваша безопасность - самое главное. Снимайте незаметно, а после отправки удалите все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера. Народная разведка, каждая ваша заявка имеет такую же ценность для Сил обороны, как данные от разведки, БПЛА или спутниковые снимки. Спасибо за вашу смелость", - подытожили в Минцифры.
Напомним, ранее мы рассказывали, что пережили украинцы за время войны с Россией.
Читайте также, как за годы полномасштабной войны инструмент народной разведки - чат-бот "єВорог" - стал настоящим оружием против оккупантов.
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