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Украинцев просят сообщать о вражеской ПВО на оккупированных территориях: как ее распознать

Пятница 06 декабря 2024 13:40
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Украинцев просят сообщать о вражеской ПВО на оккупированных территориях: как ее распознать Украинцев просят помочь с поиском российской ПВО на временно оккупированных территориях (фото: Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Граждан призвали сообщать о расположении российской противовоздушной обороны (ПВО) на временно оккупированных территориях Украины в чат-бот "єВорог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации в Telegram.

Содержание

О чем именно просят украинцев

"Ищем российскую ПВО на оккупированных территориях. Сообщайте о расположении установок в чат-бот "єВорог", - говорится в сообщении Минцифры.

Уточняется, что враждебная ПВО:

  • защищает военные базы
  • отражает атаки Сил обороны с воздуха
  • прикрывает наступательные действия РФ

"Народная разведка, помогите найти и ликвидировать установки, чтобы дроны и ракеты еще эффективнее уничтожали цели оккупантов", - призвали украинцев.

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале добавил, что российская ПВО защищает технику, штабы и личный состав РФ.

"Чем меньше ПВО у россиян, тем больше успешных ударов по стратегическим объектам врага", - отметил он.

Как распознать вражескую технику

Украинцам объяснили, что военные собирают информацию про:

  • "Бук"
  • "Стрелу"
  • "Осу"
  • "Панцирь"
  • "Тор"

В министерстве поделились также иллюстрацией, на которой можно увидеть все вышеперечисленные комплексы ПВО.

Украинцев просят сообщать о вражеской ПВО на оккупированных территориях: как ее распознать

Как выглядят вражеские ПВО (инфографика: t.me/mintsyfra)

Кроме того, гражданам рассказали, как распознать ПВО:

  • они имеют массивные конструкции с ракетами, башнями и локаторами
  • они оснащены стволами или направляющими для запуска ракет
  • они часто размещаются на открытой территории или возле стратегических объектов

Федоров добавил, что после запуска ракет ПВО оставляют на небе заметные следы, а также опубликовал еще одну иллюстрацию.

Украинцев просят сообщать о вражеской ПВО на оккупированных территориях: как ее распознать

Различные комплексы ПВО (инфографика: t.me/zedigital)

"Заметили что-то похожее - присылайте фото. Но прежде всего помните о безопасности. Не подходите близко, убедитесь, что никого рядом нет, удаляйте все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера. Отправьте это сообщение родным и знакомым на оккупированных территориях. Помогайте войску информацией", - подытожил чиновник.

Где найти официальный чат-бот "єВорог"

Министерство цифровой трансформации запустило чат-бот "єВорог" после полномасштабного вторжения РФ в Украину - в марте 2022 года.

Он помогает гражданам делиться с Силами обороны Украины информацией о силах врага, технике оккупантов, их расположении, а также загружать соответствующие фото и видео.

Украинцев просят сообщать о вражеской ПВО на оккупированных территориях: как ее распознать

Официальный чат-бот "єВорог" (скриншот: t.me/evorog_bot)

Перейти в "єВорог" можно:

"Помните, что ваша безопасность - самое главное. Снимайте незаметно, а после отправки удалите все фото, видео, переписку с телефона и кэш мессенджера. Народная разведка, каждая ваша заявка имеет такую ​​же ценность для Сил обороны, как данные от разведки, БПЛА или спутниковые снимки. Спасибо за вашу смелость", - подытожили в Минцифры.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пережили украинцы за время войны с Россией.

Читайте также, как за годы полномасштабной войны инструмент народной разведки - чат-бот "єВорог" - стал настоящим оружием против оккупантов.

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