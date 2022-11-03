Украинцев просят меньше пользоваться мобильным интернетом: названа причина

В случае если исчезла связь вашего оператора, Lifecell и Kyivstar советуют попробовать воспользоваться национальным роумингом. Ведь, возможно, в том или ином населенном пункте у кого-то из операторов ситуация будет лучше. Для этого необходимо зайти в настройки и проверить доступные сети.

"Также советуем по возможности уменьшить потребление мобильного интернета при отсутствии электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на оборудование, а соответственно, и энергопотребление. Тогда оборудование сможет работать дольше, а люди смогут в критических ситуациях воспользоваться связью", — добавляют Lifecell.

Фото: Украинцев просят снизить потребление мобильного интернета, чтобы снизить нагрузку на оборудование (Getty Images)

В Kyivstar также советуют абонентам использовать для связи услуги SMS и мессенджеров, "забирающих" меньше ресурсов сети, чем мобильный интернет.

Надо ответственно потреблять мобильный трафик при отключениях электроэнергии, призывают в Vodafone. Также следует избегать потребления "тяжелого" контента (видеосервисы), отключить автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах: "Если все выполнят эти простые действия, операторам будет легче обеспечить надежный доступ к мобильному интернету", — говорят в компании.

"Призываем клиентов по возможности более экономно пользоваться мобильным интернетом, выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, устанавливать низкое качество просмотра видео и другое. Со своей стороны мы принимаем все меры и используем все доступные технические ресурсы, чтобы обеспечить стабильную работу инфраструктуры", — подчеркивает руководитель пресс-службы Vodafone Виктория Рубан.