Украинцев предлагают строже наказывать за неуважение и неявку в суд: что может измениться

Верховной Раде предлагают усилить наказание граждан за неуважение и неявку в суд. Об этом говорится в проекте закона №11387.

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить этот законопроект и что о нем известно.

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Зачем был создан законопроект и что он может изменить

Согласно пояснительной записке, проект закона №11387 разработан с целью:

уменьшения количества проявлений неуважения к суду

системного преодоления проблемы безосновательных неявок участников уголовного производства в судебные заседания (что приводит к нарушению разумных сроков рассмотрения дел)

Для этого нужно внести ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП), Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (УКУ и УПК соответственно).

По мнению инициаторов законопроекта (55 народных депутатов от разных фракций), это поможет:

комплексно пересмотреть систему взысканий, применяемых за неуважение к суду и невыполнение процессуальных обязанностей участниками уголовного производства

ввести административную ответственность за непринятие мер насчет постановления суда о приводе

закрепить обязанность прокурора обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения

уточнить уголовный процессуальный порядок и сроки решения вопроса об отводе судьи

сократить перечень участников судебного производства, участие которых в подготовительном судебном заседании обязательно

Какие изменения предлагают внести в КУоАП и что будет со штрафами

Исходя из проекта закона, в КУоАП предлагают ввести административную ответственность за непринятие мер насчет постановления суда о приводе (статья 185-6-1) и дополнить соответствующей нормой статью 15.

Так, оставление должностным лицом без рассмотрения постановления суда о приводе, безосновательное неисполнение постановления суда об осуществлении привода лицом, на которое возложено его исполнение, или возвращение судом постановления о приводе без письменного объяснения причин его неисполнения - будут наказываться наложением штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн).

При этом протоколы по статье 185-6-1 КУоАП планируют уполномочить составлять секретарей судебного заседания (секретарей суда), а рассмотрение этих дел будут осуществлять районные, районные в городе, городские или горрайонные суды, местные хозяйственные и административные суды, апелляционные суды, высшие специализированные суды и Верховный Суд.

Размеры штрафов, установленные в статье 185-3 "Проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины" предлагают повысить (а указание на эту статью - изъять из статьи 328 насчет трудового использования лиц, подвергнутых административному аресту).

Речь идет, в частности, о неуважении к суду, которое было выражено:

в злостном уклонении от явки в суд свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика

в непокоре указанных лиц и других граждан распоряжению председательствующего

в нарушении порядка во время судебного заседания

в совершении кем-либо действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или установленным в суде правилам

За такое правонарушение вместо наложения штрафа от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (далее - НМДГ) (от 850 до 2550 грн) предлагают штрафы от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн).

За те же действия, совершенные повторно в течение года (после наложения административного взыскания) сейчас могут:

или наложить штраф в размере от 150 до 250 НМДГ (от 2550 до 4250 грн)

или назначить исправительные работы на срок от одного до двух месяцев (за вычетом 20% заработка)

или наложить административный арест сроком до 15 суток

Нардепы предлагают увеличить штраф за повторное правонарушение до суммы от 200 до 400 НМДГ (от 3400 до 6800 грн).

Злостное уклонение эксперта или переводчика от явки в суд сейчас влечет за собой наложение штрафа от 20 до 100 НМДГ (от 340 до 1700 грн), тогда как законопроект предлагает увеличить его до от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн).

Невыполнение поручителем обязательств, возложенных судом во время производства по делам по административным искам по поводу задержания и выдворения иностранцев и лиц без гражданства, в настоящее время влечет наложение штрафа от 150 до 300 НМДГ (от 2550 до 5100 грн).

Проект закона предлагает первую цифру заменить на 200 НМДГ, тем самым увеличив размер минимального штрафа и установив наказание на уровне от 3400 до 5100 грн.

Согласно действующим нормам КУоАП, штрафом карается также неуважение к Конституционному Суду Украины (КСУ) со стороны участников конституционного производства, переводчика, свидетеля, специалиста, эксперта, других участников конституционного производства, привлеченных КСУ к участию в делу, которое было выражено:

в злостном уклонении от явки на заседание, пленарное заседание Сената, Большой палаты КСУ

в непокоре этих и других лиц распоряжению председательствующего

в нарушении порядка во время таких заседаний

в совершении каких-либо действий, свидетельствующих о явном пренебрежении к КСУ другими присутствующими на пленарном заседании лицами (кроме судей КСУ)

В настоящее время такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 20 до 100 НМДГ (от 340 до 1700 грн). Нардепы предлагают установить наказание на уровне от 200 до 400 НМДГ (от 3400 грн до 6800 грн).

Статью 185-5 КУоАП о препятствовании явке в суд народного заседателя, присяжного предлагают изложить в новой редакции: "Препятствование должностным лицом явке в суд присяжного для выполнения возложенных на него обязанностей - влечет наложение штрафа от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн)".

В то время как сейчас такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 5 до 8 НМДГ (от 85 до 136 грн).

В заключение статью 268 КУоАП (в отношении прав привлекаемого к административной ответственности лица) предлагают дополнить положениями относительно:

порядка постановления судом решения о приводе лица, привлекаемого к админответственности

выполнения такого постановления

списка лиц, к которым привод не применяется (к малолетним и несовершеннолетним лицам, беременным женщинам, лицам с инвалидностью первой и второй групп, женщинам, ухаживающим за детьми до 6 лет или за детьми с инвалидностью)

Какие изменения предлагают внести в УКУ и УПК

Из ряда статей Уголовного кодекса Украины законопроект предлагает исключить упоминания о "народных заседателях".

Между тем, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) изменениями предлагается:

определить термин "размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц"

вдвое увеличить размеры денежных взысканий, налагаемых на участников уголовного производства в случаях невыполнения процессуальных обязанностей

указать сроки рассмотрения заявления об отводе следственного судьи или судьи (безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления) и предписание, согласно которому не допускается заявление отвода судьи, рассматривающего заявление об отводе

закрепить обязанность прокурора обеспечить прибытие в суд свидетелей обвинения, вызванных в судебное заседание

установить, что рассмотрение ходатайства об отмене постановления о наложении денежного взыскания осуществляется не тем судьей, который вынес такое определение, а другим судьей этого же суда (в случае отсутствия другого судьи в этом суде такое ходатайство передается на рассмотрение наиболее территориально приближенному к нему суду)

определить, что неприбытие в подготовительное судебное заседание потерпевшего (его представителя и законного представителя, гражданского истца, его представителя и законного представителя, гражданского ответчика и его представителя, представителя юридического лица, в отношении которого осуществляется производство), которым было должным образом сообщено о дате, времени и месте заседания, не препятствует решению вопросов, связанных с подготовкой к судебному разбирательству - кроме случаев, когда суд признает их участие необходимым (такие лица одновременно наделяются правом заявить соответствующие ходатайства, которые должны быть рассмотрены судом до начала судебного разбирательства)

Отметим, что размеры денежных взысканий за неприбытие по вызову предлагают изменить благодаря внесению изменений в статью 139 УПК.

Согласно им, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство и который был вызван в установленном настоящим Кодексом порядке (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомления с его содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере:

от 0,5 до 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в случае неприбытия по вызову следователя, прокурора

от 1 до 4 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в случае неприбытия на вызов следственного судьи, суда

Исходя из этого:

при неприбытии по вызову следователя такие лица должны будут уплатить до 3028 грн (тогда как согласно действующим нормам УПК в 2024 году - до 1514 грн)

в случае неприбытия по вызову судьи - до 12112 грн (в настоящее время - до 6056 грн)

Основное о проекте закона

Проект закона №11387 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы насчет обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом, был зарегистрирован в Верховной Раде 28 июня 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила широкая группа народных депутатов: Руслан Стефанчук, Игорь Негулевский, Юрий Кисель, Евгения Кравчук, Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Сергей Козырь, Марьяна Безугла, Александр Дануца, Николай Стефанчук, Иван Калаур, Давид Арахамия, Елизавета Богуцкая и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Проект закона №11387 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 июля документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам, а 15 августа комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять проект закона в первом чтении - за основу.

В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).