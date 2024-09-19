Украинцев будут лишать льгот на коммуналку: при каком условии

Законом предлагается установить обязанность льготников уплачивать ежемесячно уплачивать стоимость фактически потребленных жилищно-коммунальных услуг.

"Условия предоставления льгот в случае неуплаты жилищно-коммунальных услуг определяются в порядке, установленном Кабинетом министров Украины", - говорится в документе.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ежегодно из государственного бюджета выделяется по меньшей мере 40 млрд. гривен на социальную поддержку граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется в виде жилищных субсидий и льгот. В частности, в 2024 году около 17,2 млрд гривен – на предоставление льгот и почти 30,3 млрд гривен – на предоставление субсидий.

Льготы и жилищные субсидии предоставляются их получателям исключительно в денежной форме органами Пенсионного фонда Украины. Таким образом, государство направляет средства получателям льгот и жилищных субсидий в соответствии с их целевой назначением - для оплаты потребленных коммунальных услуг, говорится в записке.

В то же время, по информации поставщиков жилищно-коммунальных услуг, общая сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги ежегодно растет, что связано с ростом цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, обусловленным ухудшением состояния экономики страны в целом и каждого домохозяйства, в частности из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

По сообщению Пенсионного фонда Украины, на 1 августа 2024 года общая сумма долга граждан, которым предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 732,9 млн. гривен.

Авторы проекта отмечают, что одним из условий назначения жилищной субсидии является отсутствие задолженности по оплате потребленных жилищно-коммунальных услуг или, по крайней мере, наличие договора реструктуризации такой задолженности между поставщиком и потребителем услуги. Это требование обеспечивает контроль платежной дисциплины и целевое использование средств.

"При этом в законодательстве отсутствуют нормы по учету факта наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при предоставлении льгот. Для урегулирования указанных вопросов разработан этот проект акта", - говорится в документе.