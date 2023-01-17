Украинцев предупреждают о метели и плохой видимости в Карпатах: в горы лучше не ходить

"По состоянию на 08:30 на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 12-14 м/с, порывы до 18 м/с, вьюга, температура воздуха -7°С", - сказано в сообщении.

Учитывая это, жителей и гостей Закарпатья призывают воздержаться от выхода в горы и просят соблюдать меры безопасности.

Напомним, сегодня в Украине будет тепло, однако хорошее впечатление от оттепели испортит сильный ветер.

К тому же синоптик рассказывала, когда в Украину снова придет похолодание.

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