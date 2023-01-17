Сегодня в Украине ожидается +12 градусов, но есть одно "но"
Сегодня, 17 января, в Украине будет тепло, до +12 градусов, в Крыму - до +15 градусов. Но хорошее впечатление от оттепели испортит сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.
Погода в Украине
Ветер
"Сильный ветер сегодня в Украине! Направление – южное, юго-восточное, порывы до 15-22 метров в секунду", - рассказала она.
Осадки
Местами пройдут дожди - преимущественно на западе и севере, а также в южной части Украины.
"В восточных областях и в центре – скорее просто густая облачность или туманы. Мокрый снег присоединится выборочно, в зависимости от температуры воздуха", - добавила Диденко.
Температура
Температура воздуха в течение дня во вторник составит +4…+8 градусов, на юге +7…+12, в Крыму – до +15 градусов. На северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее - днем 0...+3 градуса.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается влажная погода с периодическим дождем.
"Сильный южный ветер!! Осторожно! Днем +4...+6 градусов", - констатировала синоптик.
Как сообщалось, ранее синоптик рассказала, когда в Украину снова придет похолодание.
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