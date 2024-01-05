Украинцев предупредили об угрозе "Шахедов"

В западной части Херсонской области сегодня к вечеру были замечены российские ударные "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и заявление Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Зафиксированы ударные БПЛА "Шахед" в западной части Херсонской области, курс северо-западный", - сообщили в воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 20:30 выглядит так:

Атаки РФ

Напомним, накануне оккупанты атаковали двумя волнами "Шахедов": вечером и под утро.

Воздушные силы сообщили, что кафиры выпустили 29 дронов, силы ПВО сбили 21 из них.

В Черкасской области из-за падения обломков повреждены электролинии, в Николаевской - попадание на территории предприятия. В Херсонской области дроны атаковали модульный городок.

Детальнее о последствиях ночных атак можно узнать в материале РБК-Украина.

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