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Украинцев предупредили об угрозе ракетных провокаций РФ на Пасху

Фото: украинцев предупредили об угрозе ракетных провокаций РФ на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска могут готовить ракетные провокации по Украине в период Пасхальных праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Ивана Сличко в эфире "Общественного радио".

"Учитывая опыт прошлых лет, с высокой вероятностью РФ также готовит ракетные провокации в период празднований, поэтому не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Если что-то подобное будет заявляться в инфопространстве, мы будем сообщать, но уже стоит не пренебрегать сигналами тревоги и сразу идти в укрытие", - сказал Сличко.

Он также напомнил о высокой вероятности деятельности диверсионно-разведывательных групп врага в приграничных регионах Украины и призвал граждан быть очень внимательными и максимально осторожными.

Кроме того, в ЦПД ожидается рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников.

"Мы прогнозируем рост религиозных конфликтов в инфополе в период Пасхальных праздников. Россия, как всегда, берет какой-то серьезный инфоповод и будет выкручивать его в своем ключе. Будет увеличиваться количество провокационных фейков, манипуляций по угнетению священнослужителей, по угнетению верующих Московского патриархата в Украине", - добавил Сличко.

Пасха в Украине

В Украине в этом году Пасху отметят 5 мая. Но из-за военного положения актуальным остается вопрос, будут ли отменять комендантский час и будут ли действовать ограничения.

О том, какие регионы уже определились, как будут праздновать Пасху-2024 - читайте в материале РБК-Украина.

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