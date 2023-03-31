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Украинцев предупредили о мошенниках: звонят под видом международной организации

Фото: украинцев предупредили о новом виде мошенничества (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 марта, жители Херсонской области сообщили, что им звонят по телефону лица якобы из Международной организации по миграции, и просят озвучить секретные данные от карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Во время разговора мошенники просят озвучить трехзначное число с обратной стороны банковской карты или код ЕГРПОУ, или код из SMS-сообщения, которое они посылают на телефон жертвы.

"Ни в коем случае не делайте этого! Международная организация по миграции
не спрашивает номер CVV, трехзначное число с обратной стороны банковской карты, или код ЕГРПОУ", - отметили в ОВА.

Отметим, что для выполнения перевода МОМ запрашивается только номер банковской карты, а именно 16 цифр и номер счета IBAN.

Если вас просят сообщить код CVV - это мошенники, пытающиеся снять средства с вашей банковской карты.

Напомним, о каких мерах безопасности нужно знать, чтобы не потерять сбережения на счетах можно узнать в материале РБК-Украина.

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