Украинцев предупредили о мошенниках: звонят под видом международной организации

Во время разговора мошенники просят озвучить трехзначное число с обратной стороны банковской карты или код ЕГРПОУ, или код из SMS-сообщения, которое они посылают на телефон жертвы.

"Ни в коем случае не делайте этого! Международная организация по миграции

не спрашивает номер CVV, трехзначное число с обратной стороны банковской карты, или код ЕГРПОУ", - отметили в ОВА.

Отметим, что для выполнения перевода МОМ запрашивается только номер банковской карты, а именно 16 цифр и номер счета IBAN.

Если вас просят сообщить код CVV - это мошенники, пытающиеся снять средства с вашей банковской карты.

Напомним, о каких мерах безопасности нужно знать, чтобы не потерять сбережения на счетах можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.