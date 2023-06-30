RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о повышенном уровне пожарной опасности в первые выходные июля

Фото: украинцев предупредили о повышенном уровне пожарной опасности в первые выходные июля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спасатели предупредили жителей Украины о повышенном уровне пожарной опасности в экосистемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

По данным ведомства, с начала 2023 спасатели зафиксировали, что на открытых территориях возникло 8400 пожаров.

"В эти выходные, 1-2 июля, в Черкасской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности ", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что только строгое соблюдение правил безопасности поможет предотвратить возникновение возгораний на открытых территориях. Также в Украине предусмотрена административная ответственность в виде штрафа за провоцирование пожаров.

Фото: скриншот (meteo.gov.ua)

Напомним, жителей Киева и области предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу, 30 июня. Во второй половине дня ожидается гроза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС