Украинцев предупредили о гололедице на дорогах: спасатели дали водителям советы

В течение суток 10 января в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях на дорогах будет гололедица.

ГСЧП предупреждает о I уровне опасности, желтом. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Водители призывают быть осторожными и внимательными при управлении автомобилем. Также следует выбирать безопасный скоростной режим, учитывая интенсивность движения, а также особенности и состояние машины.

Также украинцев призывают обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, сегодня украинцев предупреждали о сильных порывах ветра в большинстве регионов Украины.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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