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Украинцев предупредили о новом фейке с "прорывом" россиян в Черниговской области

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новом фейке с прорывом россиян в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В сети начали распространяться сообщения о якобы "прорыве" границы регулярной армией России на севере Черниговской области. Однако это оказалось очередным фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Как отметили в ЦПД, в сети активно распространяются заявления о якобы "прорыве" в Черниговской области. Эти сообщения заканчиваются призывами перейти по ссылке для получения дополнительной информации.

Однако этот контент является классическим примером рекламы, которая использует фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам.

"Попыток "прорыва" врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны РФ, в частности с применением авиации, и угроза продолжения вражеской диверсионной деятельности", - заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Центру.

По словам начальника Корюковского РОА Павла Мирошниченко, попыток "прорыва" границы на территории его района не было.

Обстрел Семеновки

Напомним, поздно вечером 4 января российская армия ударила по пограничной Семеновке Черниговской области. Захватчики применили управляемые авиационные бомбы. Армия РФ ударила по центральной части населенного пункта. В городе зафиксировали значительные повреждения.

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