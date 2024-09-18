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Украинцев предупредили о необычных предметах в лесу: что делать, если увидите

Фото: Приманки с вакциной от бешенства (facebook.com/voldpss)
Автор: Ольга Маджумдар

В разных регионах Украины в лесах можно увидеть небольшие брикеты с запахом мясокостной муки. Их раскладывают для вакцинации диких животных от бешенства.

Что делать, если нашли такие предметы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области в Facebook.

В Ивано-Франковской области стартовала осенняя кампания вакцинации диких мясоядных животных, которую проводит Госпродпотребслужба. В лесах раскладывают приманки – небольшие брикеты, внутри которых капсула с вакциной.

"Брикеты имеют специфический запах мясокостной муки, которая приманивает животных на больших расстояниях и безопасны для людей, животных и окружающей среды. В случае обнаружения подобных приманок – не берите их руками и не переносите с мест раскладывания", - предостерегают в Госпродпотребслужбе.

В Волынской области жителей также призывают не трогать и не разрушать приманки. В связи с военным положением кампанию по вакцинации осуществляют вручную. В течение 14 дней планируется разложить 375 750 доз на площади 15 030 кв. км.

Приманку с антирабической вакциной мобильные группы будут раскладывать на опушках, обочинах дорог, в лесах и сельхозугодьях, где могут жить или находиться лисы. 

"После употребления приманки с вакциной на 21 день у животного формируется иммунитет к возбудителю бешенства, который длится минимум год", - поясняют в Госпродпотребслужбе Волынской области. 

Фото: Раскладывание приманок в лесах (facebook.com/voldpss)

В Ровенской области в течение недели на площади 10,5 тысячи кв. км разложат более 263 тысяч приманок, сообщил заместитель председателя Ровенской ОГА Александр Кохан. Брикеты с вакциной для лис, волков и енотовидных собак распространят в местах обитания диких животных.

Украинцам напоминают, что бешенство – это вирусное заболевание, имеющее самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней для человека. Инфекция поражает центральную нервную систему и после появления симптомов без своевременно начатого лечения 100% зараженных людей умирают.

Напомним, мы писали, что в Украине растет заболеваемость бешенством в дикой природе. Поэтому большинство зверей, которые приходят в населенные пункты, вероятно, уже заражены этой инфекцией.

Также мы сообщали, что в Чернобыльской зоне был введен карантин. Причиной является подтверждение бешенства у волка.

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