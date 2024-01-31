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Украинцев предупредили о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о чрезвычайно высоком уровне ракетной угрозы (скриншот видео на YouTube)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты вывели в Черное море несколько ракетоносителей. Наблюдается чрезвычайно высокий уровень ракетной угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечают военные, сейчас в Черном море наблюдается 13 кораблей россиян. Враг завел в пункт базирования подводный ракетоноситель, но вывел на дежурство два фрегата. 

По информации Сил обороны юга, суммарный залп "Калибров" может составить 16 ракет. 

"Уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", - подчеркивают военные. 

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи дронов и ракет. Целями врага становится гражданская инфраструктура, из-за чего часто погибают и получают ранения мирные жители. 

В частности, этой ночью враг запустил по Украине 20 дронов-камикадзе "Шахед" и три баллистические ракеты "Искандер-М"

Всего силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 14 вражеских беспилотников. 

 

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