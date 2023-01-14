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Украинцев предупредили о возможном массированном ударе с воздуха ближе к полудню: что известно

Фото: украинцев предупредили о возможном массированном ударе 14 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 14 января, около 12.00, Россия может нанести массированный удар с воздуха. Украинцев попросили не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской области Игоря Табурца.

"Враг снова атакует территорию Украины с воздуха. В частности, баллистикой. Возможен массированный ракетный удар. Ожидаем масштабные тревоги с 12.00", - написал он.

Табурец обратился с просьбой не пренебрегать предупредительными сигналами.

"Будьте в максимально безопасном месте!" – порекомендовал он.

Обновлено 10.55. О возможном массированном ракетном ударе предупредил и глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

"Возможный массированный ракетный удар! Все остаемся в укрытиях и не пренебрегаем своей безопасностью! Берегите себя!" – написал он в Telegram.

Как сообщалось, жители Киева слышны мощные взрывы 14 января. Немного позже в городе и области объявили воздушную тревогу. Подробнее об атаке на Киев - читайте в статье РБК-Украина.

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