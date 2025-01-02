Украинцев предупредили о возможном увеличении очередей на границе с Польшей

Пассажиропоток на границе Украины с Польшей уменьшился. Однако в первую неделю года поток транспорта может вырасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Сейчас увеличение пассажиропотока в пределах Львовской области не фиксируется. Ожидается, что поток транспорта может вырасти в первую неделю года", - говорится в сообщении.

В пограничной службе отметили, что для ритмичной работы пунктов пропуска увеличено количество пограничных нарядов.

Пограничники также рекомендуют следить за состоянием очередей на границе на электронных сервисах ГПСУ.