Украинцев предупредили о фейковом приложении с графиками отключений

Национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщает о фейковом приложении, которое появилось в телеграм-каналах и других соцсетях. Это приложение содержит актуальный график отключения электроэнергии для потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НЭК "Укрэнерго" .

На самом деле "Укрэнерго" не работает с конечными потребителями электроэнергии, а располагает только информацией об общем уровне потребления в энергосистеме, а также в каждом ее энергоузле.

"Укрэнерго" – это оператор системы передачи, поэтому не может знать, когда отключают каждого отдельного потребителя или небольшой населенный пункт. Соответственно, "Укрэнерго" не создавало никаких приложений для конечных потребителей электроэнергии", - говорится в сообщении компании.

Специалисты "Укрэнерго" уточняют, что графики ограничения поставки электроэнергии к отдельным потребителям могут составлять исключительно облэнерго и только на их сайтах можно найти информацию о графиках отключений потребителей или о том, где именно такую информацию можно найти.