ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили об очередной российской ИПСО: что о ней известно

Украина, Вторник 23 января 2024 18:41
UA EN RU
Украинцев предупредили об очередной российской ИПСО: что о ней известно Фото: СБУ разоблачила вражескую ИПСО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупредили о распространении масштабной email-рассылки на электронные адреса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, email-рассылка осуществляется с большого количества электронных ящиков, которые перед тем были взломаны российскими хакерами. Рассылка имеет все признаки целенаправленной информационно-психологической операции.

В письмах предлагается сотрудничество с российскими спецслужбами за вознаграждение.

"Таким образом враг в очередной раз пытается дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны", - пояснили в СБУ.

СБУ уже заблокировала часть адресов, с которых осуществляется указанная рассылка, и призывает украинцев не реагировать на сообщения такого типа.

"За передачу информации об ВСУ, объектах критической инфраструктуры и любую другую разновидность сотрудничества с врагом предусмотрена уголовная ответственность. Также подобные преступления могут классифицироваться как государственная измена", - напомнили в СБУ.

Российские фейки

Отметим, что распространение заведомо ложных фактов - любимое дело и практика российской пропаганды. Таким образом страна-террорист пытается дестабилизировать ситуацию в других государствах, или же попытаться расколоть общество.

К примеру, на днях в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины был опровергнут очередной российский фейк на тему вручения повесток в армию. Вражеские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором патрульные полицейские задержали мужчину якобы в рамках мобилизации в Украине. Однако ролик оказался ложным.

Добавим, прежде украинская военная разведка предупреждала о том, что РФ готовит очередную мощную информационно-психологическую кампанию против нашей страны, используя тему "президентских выборов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война России против Украины
NEWS
Был в плену. Кто такой Иван Федоров, который возглавит Запорожскую ОВА
Был в плену. Кто такой Иван Федоров, который возглавит Запорожскую ОВА
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск