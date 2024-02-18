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Украинцев в оккупации массово подсоединяют к пропагандистскому ТВ "русский мир", - ГУР

Фото: украинцев в оккупации подключают к пропагандистским ТВ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне блокируют трансляцию украинских медиа на оккупированных территориях Украины. Захватчики массово подсоединяют российское спутниковое телевидения под названием "русский мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Разведка отмечает, что российские захватчики ужесточают меры информационно-психологического влияния на украинцев в оккупации. Чтобы перекрыть каналы доступа к информации о реальной ситуации на фронте, Украине и мире, в Херсонской области россияне массово подключают спутниковое телевидение "русский мир".

В настоящее время россияне установили уже более 18 тысяч соответствующих устройств.

Также в Донецкой области россияне переводят на собственное программное обеспечение и коммуникационные сервисы работу оккупационных администраций. Речь идет об "Автоматизированном рабочем месте госслужащего" и федеральной платформе "Госвеб".

Кроме того, оккупанты расширяют сеть покрытия российской мобильной связи. В 2023-2024 годах в Донецкой области установили более 700 базовых станций, а в Херсонской области - 200, что составляет более 85% всего мобильного покрытия в оккупированном регионе.

Фейки россиян

Российская пропаганда запустила целый ряд фейков о войне в Украине. В частности, россияне распространяли ложь о политическом и военном руководстве нашей страны.

Темой российской пропаганды стают потери украинской армии, поддержка Украины со стороны стран Запада и другое.

К примеру, недавно оккупанты заявили о якобы ударе по полигону в Селидово Донецкой области. Оккупанты утверждали, что на полигоне находились до 1,5 тысячи бойцов, но ВСУ отрицали это.

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