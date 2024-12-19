"Украинцев не существует": в Одессе вспыхнул языковой скандал

Вчера, 18 декабря, интервьюер "Гончаренко центра" проводила опрос в Одессе. В частности, о важности украинского языка для нашей страны. Во время своего опроса девушка подошла к двум женщинам, которые дали неожиданные ответы.

Одна дама заявила, что она вообще не разговаривает на украинском языке, хотя и учила его.

"Насколько сейчас значим украинский язык для Украины?" - спросила девушка.

"Нисколько", - ответила вторая женщина.

А потом добавила: "А кто есть украинцы? Они вымерли, их нет. А я - русская".

Кроме того, женщины заявили, что Одесса - "русский город", а украинцы, якобы, "понаехали".