В автобусе Ивано-Франковска женщина подняла скандал из-за Путина и "бандеровцев": детали

Во вторник, 17 декабря, в Ивано-Франковске случился громкий скандал между русскоязычной женщиной, контролером автобуса и пассажирами. На резонансную ситуацию отреагировал мэр города Руслан Марцинкив и правоохранители.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

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Что известно о скандале в автобусе Ивано-Франковска

Во вторник, 17 декабря, в автобусе №40 города Ивано-Франковск произошел громкий скандал. В его эпицентре оказалась русскоязычная женщина, которая, по информации местных пабликов, вела себя "неадекватно".

В Telegram-канале "Чесний з Івано-Франківська" опубликовали короткое видео, под которым отмечалось, что "неадекватная женщина в автобусе называла пассажиров "бандеровцами".

Несколько позже там же опубликовали более полное видео ситуации, сложившейся в автобусе.

"Все началось с конфликта с контролерами. Затем она начала ссориться и драться с пассажирами. Также говорила, что ей "по**й на этот Ивано-Франковск", - рассказали авторы сообщения.

Отмечается также, что "неадекватная женщина пыталась выломать дверь автобуса, но не смогла".

"А на одной из остановок ее ждали полицейские... Ранее на нее заявление уже писали", - подытожили в публикации.

Пост под видео с места происшествия (скриншот: t.me/chesnyy_if)

На опубликованном видео можно увидеть и услышать, что пассажиры сначала пытаются успокоить инициатора конфликта, однако женщина продолжает скандалить и даже замахивается на некоторых руками с пакетом. После этого к конфликту "на словах" присоединяется большее количество людей.

При этом женщина, которую называют инициатором конфликта, оскорбляет граждан используя, в частности, нецензурную лексику.

Среди "обращений" к пассажирам автобуса можно услышать также: "тварь", "мартышка", "жаба", "урод бандеровский", "вонючка бандеровская", "мразь" и множество других.

Кроме того, женщина угрожает присутствующим вокруг людям физической расправой.

На слова пассажиров о необходимости вызвать полицию, женщина отвечает, что ей это безразлично.

"Полицию... Да что мне твоя полиция сделает?.. Я родилась в Украине... Это ты, мразь, приехал, разбомбил мой дом... Кто же тебя пугает по ночам?.. Путин к тебе прилетает...", - отвечает она одному из мужчин.

В рамках "общения" с пассажирами женщина отмечает, что на нее "уже пять заявлений (в полицию, - Ред.) написали", но ей до этого дела нет.

Кроме того, она желает "сдохнуть" не только присутствующим, но и их детям.

"Кого я должна уважать? Мартышек... из-за которых я на улице осталась? Путин на меня не нападал... На тебя, дура, напал он", - отвечает скандалистка женщине-пассажиру автобуса.

В конце видео можно увидеть, что на очередной остановке в салон автобуса заходят представители полиции и сопровождают русскоязычную женщину на выход из транспортного средства.

Реакция на ситуацию мэра города Руслана Марцинкива

Утром среды, 18 декабря, на "позорный случай" в автобусе города отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Одна жительница нашего государства, не гражданка, а жительница, оскорбляла Ивано-Франковск. Оскорбляла нас, называла бандеровцами. А мы гордимся, что мы бандеровский город. Самый бандеровский город Украины", - напомнил он в своем Facebook.

Чиновник добавил, что эта женщина также прославляла Путина.

"На это нужно реагировать. Потому что иначе - однажды мы окажемся в оккупации, без российского танка и без российского сапога. Я убежден, что этот случай является одним из случаев, который просто зафиксирован на камеры", - отметил Марцинкив.

Мэр поблагодарил кондуктора и проверяющего, которая подняла этот вопрос.

"Мы обязательно дадим ей премию", - добавил он и обратился к жителям города.

"Мы слишком толерантны. Эта толерантность вылезет тем, что в один день мы проснемся и будем не в украинском городе. Где будут наши ценности попираться, где будут нам говорить о толерантности и об открытии российских школ, российской церкви и многое другое. Если мы это будем терпеть", - считает Марцинкив.

Учитывая такую ситуацию он обратился в правоохранительные органы и СБУ.

"По моему мнению, в том видео, в словах той женщины есть признаки уголовной ответственности. Здесь уже юристы поработают. Но хочу сразу сказать, что это - мой официальный запрос. Я прикреплю это видео для открытия уголовного дела", - подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

Он отметил, что речь идет не только об употреблении российского языка, но и о пренебрежении к украинскому государству, прославлении лидеров московитов (что четко зафиксировано на видео).

Кроме того, Марцинкив отметил, что в городе усиливают акции "Тут говорять українською" и "Місто без мови окупанта".

"Потому что общение на российском языке в Ивано-Франковске приводит к таким случаям, как доказательство того, что думают эти люди, то и на языке. Я уже не говорю об употреблении нецензурных слов, что не присуще для нашего христианского региона", - отметил он.

Кроме того, глава города пригласил всех желающих:

приобщаться к языковым "инспекторам"-волонтерам

оставить свою подпись под инициативой, цель которой сделать Ивано-Франковск "первым городом в Украине без языка оккупанта"

"Должны объединяться, иначе - этот "русский мир"... в один момент этот "русский мир" просто тихой сапой придет в Ивано-Франковск из-за такой оккупации... Здесь не понимают язык оккупанта и на него должен быть четкий ответ где угодно - в маршрутке, в парикмахерской, в магазине. Иначе мы будем оккупированы без оружия", - подчеркнул Марцинкив.

В заключение он еще раз обратился к правоохранительным органам насчет необходимости расследования скандального случая в автобусе города.

"Должно быть открыто уголовное дело и этот человек должен быть привлечен к ответственности. Если не за измену Украине, то за призывы свержения конституционного строя. Потому что прославляя оккупанта, который сегодня убивает наших ребят, мы фактически толеруем войну и приводим эту войну", - считает мэр Ивано-Франковска.

Публикация Марцинкива насчет скандала в автобусе Ивано-Франковска (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)

К публикации в социальной сети глава города добавил также соответствующее видеообращение к гражданам.

Реакция правоохранителей на конфликт в автобусе

Несколько позже в среду, 18 декабря, в полиции Ивано-Франковска сообщили, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором неизвестная:

конфликтует с пассажирами общественного автобуса

обзывает их нецензурной бранью

"Работники полиции оперативно установили личность 50-летней правонарушительницы", - отметили правоохранители.

Уточняется, что предварительно было выяснено:

женщина не оплатила проезд в автобусе

на замечание - начала оскорблять контролера

"В прошлом году она уже попадала в поле зрения полиции. Тогда по решению суда ей были назначены принудительные меры медицинского характера", - рассказали в полиции.

Отмечается, что сейчас проверка продолжается.

Реакция правоохранителей на скандал (скриншот: facebook.com/Івано-Франківська Поліція)