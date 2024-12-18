В автобусе Ивано-Франковска женщина подняла скандал из-за Путина и "бандеровцев": детали
Во вторник, 17 декабря, в Ивано-Франковске случился громкий скандал между русскоязычной женщиной, контролером автобуса и пассажирами. На резонансную ситуацию отреагировал мэр города Руслан Марцинкив и правоохранители.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
- Что известно о скандале в автобусе Ивано-Франковска
- Реакция на ситуацию мэра города Руслана Марцинкива
- Реакция правоохранителей на конфликт в автобусе
Что известно о скандале в автобусе Ивано-Франковска
Во вторник, 17 декабря, в автобусе №40 города Ивано-Франковск произошел громкий скандал. В его эпицентре оказалась русскоязычная женщина, которая, по информации местных пабликов, вела себя "неадекватно".
В Telegram-канале "Чесний з Івано-Франківська" опубликовали короткое видео, под которым отмечалось, что "неадекватная женщина в автобусе называла пассажиров "бандеровцами".
Несколько позже там же опубликовали более полное видео ситуации, сложившейся в автобусе.
"Все началось с конфликта с контролерами. Затем она начала ссориться и драться с пассажирами. Также говорила, что ей "по**й на этот Ивано-Франковск", - рассказали авторы сообщения.
Отмечается также, что "неадекватная женщина пыталась выломать дверь автобуса, но не смогла".
"А на одной из остановок ее ждали полицейские... Ранее на нее заявление уже писали", - подытожили в публикации.
Пост под видео с места происшествия (скриншот: t.me/chesnyy_if)
На опубликованном видео можно увидеть и услышать, что пассажиры сначала пытаются успокоить инициатора конфликта, однако женщина продолжает скандалить и даже замахивается на некоторых руками с пакетом. После этого к конфликту "на словах" присоединяется большее количество людей.
При этом женщина, которую называют инициатором конфликта, оскорбляет граждан используя, в частности, нецензурную лексику.
Среди "обращений" к пассажирам автобуса можно услышать также: "тварь", "мартышка", "жаба", "урод бандеровский", "вонючка бандеровская", "мразь" и множество других.
Кроме того, женщина угрожает присутствующим вокруг людям физической расправой.
На слова пассажиров о необходимости вызвать полицию, женщина отвечает, что ей это безразлично.
"Полицию... Да что мне твоя полиция сделает?.. Я родилась в Украине... Это ты, мразь, приехал, разбомбил мой дом... Кто же тебя пугает по ночам?.. Путин к тебе прилетает...", - отвечает она одному из мужчин.
В рамках "общения" с пассажирами женщина отмечает, что на нее "уже пять заявлений (в полицию, - Ред.) написали", но ей до этого дела нет.
Кроме того, она желает "сдохнуть" не только присутствующим, но и их детям.
"Кого я должна уважать? Мартышек... из-за которых я на улице осталась? Путин на меня не нападал... На тебя, дура, напал он", - отвечает скандалистка женщине-пассажиру автобуса.
В конце видео можно увидеть, что на очередной остановке в салон автобуса заходят представители полиции и сопровождают русскоязычную женщину на выход из транспортного средства.
Реакция на ситуацию мэра города Руслана Марцинкива
Утром среды, 18 декабря, на "позорный случай" в автобусе города отреагировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"Одна жительница нашего государства, не гражданка, а жительница, оскорбляла Ивано-Франковск. Оскорбляла нас, называла бандеровцами. А мы гордимся, что мы бандеровский город. Самый бандеровский город Украины", - напомнил он в своем Facebook.
Чиновник добавил, что эта женщина также прославляла Путина.
"На это нужно реагировать. Потому что иначе - однажды мы окажемся в оккупации, без российского танка и без российского сапога. Я убежден, что этот случай является одним из случаев, который просто зафиксирован на камеры", - отметил Марцинкив.
Мэр поблагодарил кондуктора и проверяющего, которая подняла этот вопрос.
"Мы обязательно дадим ей премию", - добавил он и обратился к жителям города.
"Мы слишком толерантны. Эта толерантность вылезет тем, что в один день мы проснемся и будем не в украинском городе. Где будут наши ценности попираться, где будут нам говорить о толерантности и об открытии российских школ, российской церкви и многое другое. Если мы это будем терпеть", - считает Марцинкив.
Учитывая такую ситуацию он обратился в правоохранительные органы и СБУ.
"По моему мнению, в том видео, в словах той женщины есть признаки уголовной ответственности. Здесь уже юристы поработают. Но хочу сразу сказать, что это - мой официальный запрос. Я прикреплю это видео для открытия уголовного дела", - подчеркнул мэр Ивано-Франковска.
Он отметил, что речь идет не только об употреблении российского языка, но и о пренебрежении к украинскому государству, прославлении лидеров московитов (что четко зафиксировано на видео).
Кроме того, Марцинкив отметил, что в городе усиливают акции "Тут говорять українською" и "Місто без мови окупанта".
"Потому что общение на российском языке в Ивано-Франковске приводит к таким случаям, как доказательство того, что думают эти люди, то и на языке. Я уже не говорю об употреблении нецензурных слов, что не присуще для нашего христианского региона", - отметил он.
Кроме того, глава города пригласил всех желающих:
- приобщаться к языковым "инспекторам"-волонтерам
- оставить свою подпись под инициативой, цель которой сделать Ивано-Франковск "первым городом в Украине без языка оккупанта"
"Должны объединяться, иначе - этот "русский мир"... в один момент этот "русский мир" просто тихой сапой придет в Ивано-Франковск из-за такой оккупации... Здесь не понимают язык оккупанта и на него должен быть четкий ответ где угодно - в маршрутке, в парикмахерской, в магазине. Иначе мы будем оккупированы без оружия", - подчеркнул Марцинкив.
В заключение он еще раз обратился к правоохранительным органам насчет необходимости расследования скандального случая в автобусе города.
"Должно быть открыто уголовное дело и этот человек должен быть привлечен к ответственности. Если не за измену Украине, то за призывы свержения конституционного строя. Потому что прославляя оккупанта, который сегодня убивает наших ребят, мы фактически толеруем войну и приводим эту войну", - считает мэр Ивано-Франковска.
Публикация Марцинкива насчет скандала в автобусе Ивано-Франковска (скриншот: facebook.com/ruslan.martsinkiv)
К публикации в социальной сети глава города добавил также соответствующее видеообращение к гражданам.
Реакция правоохранителей на конфликт в автобусе
Несколько позже в среду, 18 декабря, в полиции Ивано-Франковска сообщили, что во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором неизвестная:
- конфликтует с пассажирами общественного автобуса
- обзывает их нецензурной бранью
"Работники полиции оперативно установили личность 50-летней правонарушительницы", - отметили правоохранители.
Уточняется, что предварительно было выяснено:
- женщина не оплатила проезд в автобусе
- на замечание - начала оскорблять контролера
"В прошлом году она уже попадала в поле зрения полиции. Тогда по решению суда ей были назначены принудительные меры медицинского характера", - рассказали в полиции.
Отмечается, что сейчас проверка продолжается.
Реакция правоохранителей на скандал (скриншот: facebook.com/Івано-Франківська Поліція)
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