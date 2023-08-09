Украинцев и дальше просят экономить свет в "пиковые" часы

Украинцев и дальше просят экономить электроэнергию в так называемые "пиковые" часы - с 16:00 до 23:00. Режим экономии просят "включить" даже, несмотря на то, что максимум потребления уменьшился 9 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"Просим продолжить экономно потреблять электроэнергию, особенно в период пиковых нагрузок - с 16:00 до 23:00", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что 8 августа жара спала и максимум потребления сразу уменьшился на 4%.
"Столько электроэнергии способны выработать 2 блока электростанций. Вчера их не пришлось вводить в работу. Это яркий пример того, как жара влияет на работу энергосистемы", - добавили в "Укрэнерго".
Что просят делать
Ситуация с электроснабжением в Украине
На утро среды, 9 августа, максимальный уровень потребления электроэнергии в Украине снизился на 4% из-за спада жары. Это существенный показатель, который приравнивается к мощности почти двух тепловых энергоблоков, что не пришлось дополнительно включать. В то же время, необходимость экономии света никуда не делась. До этого в "Укрэнерго" просили экономить свет 5 июля.
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