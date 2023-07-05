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Дефицит электроэнергии: украинцев призвали сократить потребление с 16 до 23 часов

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Украина, Среда 05 июля 2023 12:22
Дефицит электроэнергии: украинцев призвали сократить потребление с 16 до 23 часов Фото: украинцев просят сократить потребление электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за повышения температуры воздуха потребление электроэнергии в вечерние часы 4 июля увеличилось на 9% по сравнению с прошлой неделей. Украинцев просят сократить потребление с 16 до 23 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

Как отметили в пресс-службе, также изменился период максимального потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 - 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16.00 до 23:00.

"Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

В компании также просят перенести использование мощной техники с вечерних часов в другие часы суток или на ночь, не включать несколько мощных приборов одновременно.

Дефицит электроэнергии

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью РБК-Украина заявил, что мощности в энергосистеме Украины мало и промышленным предприятиям уже урезали лимиты. Отключения света для бытовых потребителей возможны в летний пик потребления в июле-августе.

Дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события, однако Харченко считает, что осенью возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру.

Эксперт также сообщил, что проблемы с поставкой электроэнергии имеют прежде Киевская и Одесская области из-за особенностей энергетического узла.

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