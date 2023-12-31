Украинцев с 1 января ждет резкое подорожание ряда услуг МВД: что известно

Согласно постановлению, увеличивается стоимость по предоставлению сервисных услуг МВД. В частности:

Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами - с 26 гривен до 230 гривен.

Принятие теоретического экзамена - с 13 гривен до 250 гривен.

Принятие практического экзамена - с 13 гривен до 420 гривен.

Регистрация, перерегистрация колесных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен.

Цифровизация услуг

Напомним, в конце декабря в приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей - перерегистрация авто онлайн. Раньше для этого нужно было ходить в сервисные центры МВД

На данном этапе сервис доступен для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов.

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