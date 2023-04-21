Украинцы не поймут, если на саммите в Вильнюсе не будет приглашения в НАТО, - Зеленский

Украина ожидает приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, Украина уже готовится к саммиту, в том числе на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент прорабатывал содержание события.
"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", - подчеркнул президент.
Напомним, что, по мнению Зеленского, Украина сделала все для того, чтобы ее заявка в НАТО была одобрена.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, поэтому в Альянсе обещают сделать все, чтобы это стало возможным.
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