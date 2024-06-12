Украинцы могут взять беспроцентный кредит на солнечные панели: детали решения Кабмина

Поддержка предоставляется для приобретения и установки фотоэлектрических модулей и/или ветровых электроустановок установленной мощностью от 1 кВт до 10 кВт вместе с гибридными инверторами, способными работать как в автономном, так и в синхронном с внешней сетью режиме, и установками хранения энергии емкостью от 1 до 10 кВт. кВтч на каждый 1 кВт установленной мощности генерирующей установки.

Максимальная сумма кредита - 480 тыс. гривен на срок до пяти лет.

Оказание поддержки осуществляется Фондом развития предпринимательства через банки, отвечающие критериям.

"Поддержка предоставляется в виде полной компенсации Фондом процентных ставок по кредиту физических лиц", - говорится в постановлении.

Действие этого Порядка не распространяется на установку генерирующих установок, предназначенных для производства электрической энергии из энергии солнечного излучения и/или ветра по "зеленому" тарифу.

Другие условия

Кредитный договор может содержать условия об уплате физическим лицом уполномоченному банку комиссий за предоставление и/или обслуживание кредита, а также комиссий, покрывающих операционные расходы уполномоченного банка по обслуживанию кредита, которые совокупно за весь срок действия кредитного договора должны составлять не более 1,5% суммы предоставленного кредита.

Для получения поддержки физическое лицо подает уполномоченному банку в бумажной или электронной форме заявку на получение кредита по форме, установленной Фондом, а также: