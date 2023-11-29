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Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Италии: назван город

Среда 29 ноября 2023 05:51
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Украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Италии: назван город Фото: украинцы смогут восстановить водительское удостоверение в Италии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украинцы теперь смогут в Италии в случае необходимости восстановить, или обменять водительское удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД Украины.

Сообщается, что прием граждан проходит в мобильных программно-технических комплексах – специально оборудованных микроавтобусах белого цвета с символикой "Паспортный сервис".

Мобильный центр по обмену водительского удостоверения расположился в городе Роццано (провинции Милан в торговом центре Centro Commerciale Fiordaliso.

Для обмена и восстановления водительского удостоверения украинцам нужно иметь с собой такой перечень документов:

  • паспорт гражданина Украины (если у вас ID-карта, то вместе предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт);
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных при изменении персональных данных;
  • медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

В Украине изменились правила получения "прав"

С 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Подробнее о том, как получить "права" без обучения в автошколе, читайте в материале РБК-Украина "В Украине кардинально меняют правила получения водительских прав: главные нововведения".

Также сообщалось, что в территориальных сервисных центрах МВД украинцы могут получить международное водительское удостоверение на основании национального удостоверения.

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