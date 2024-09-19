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Украинцы смогут рассчитать размер будущей пенсии: как это будет работать

Фото: Размер пенсии в Украине можно будет рассчитать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине планируется внедрить экспериментальный проект "Электронный пенсионный калькулятор". Инструмент необходим в контексте пенсионной реформы и введения накопительной пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Как будет работать калькулятор

"Электронный пенсионный калькулятор" будет создан для информирования застрахованных лиц о прогнозных размерах их пенсий и возможных путях влияния на увеличение пенсионной выплаты в будущем.

Согласно проекту, электронный пенсионный калькулятор - программное обеспечение, посредством которого осуществляется оценка пенсионных прав застрахованных лиц и пенсионеров, и учета прогнозных размеров пенсий, дополнительных социальных выплат, а также других составляющих пенсионной выплаты.

Электронный пенсионный калькулятор обеспечивает возможность учета пенсионных прав и пенсионных выплат исходя из имеющейся информации о застрахованном лице/пенсионере, а также предоставляет возможность учета прогнозных пенсионных прав и размера пенсионных выплат исходя из возможного увеличения сумм уплаченных страховых взносов и/или увеличения периода уплат страхового стажа), и/или отсрочки времени назначения пенсии.

Результат расчета средствами электронного пенсионного калькулятора является прогнозной оценкой, используется в информационных целях и создает оснований для выплаты пенсии в рассчитанном размере.

Использование в электронном пенсионном калькуляторе сведений о физическом лице, обрабатываемых о нем в информационно-коммуникационной системе Пенсионного фонда Украины, осуществляется в случае, если лицо прошло электронную идентификацию и аутентификацию.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, Министерством социальной политики Украины разработан проект концепции реформирования системы пенсионного обеспечения и законопроекты о внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения и реформе солидарной пенсионной системы.

"Реформирование солидарной системы пенсионного обеспечения имеет целью повысить ее прозрачность и справедливость, и обеспечить прямую корреляцию между уровнем взносов, уплачиваемых гражданами в пенсионную систему, и размером их пенсии. С целью проработки путей дальнейшего реформирования системы пенсионного обеспечения разработан этот проект акта", – говорится в документе.

Напомним, Минсоцполитики разработало законопроект о профессиональной накопительной пенсионной системе . Как сообщила министр Оксана Жолнович, она может заработать с 2026 года.

Министр сообщила о проекте системы, которая будет учитывать два критерия: количество лет, которые человек отработал, и количество взносов, которые каждый месяц платил. Это будет преобразовываться в определенное количество баллов. Соответственно стоимость каждого балла будет равна 30% от средней заработной платы в конкретном году.

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