Украинцы смогут растаможить авто через "Дію": как это будет работать

Украинцы смогут растаможить ввезенный в страну автомобиль с помощью приложения "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

Да, теперь в приложении необходимо будет ввести три характеристики: год авто, тип или объем двигателя или мощность, если имеете электрокар. По этим данным система сама произведет расчеты по стоимости автомобиля. "Например, у вас есть Audi A3 2006 года. На дизеле и с объемом двигателя в 2 литра. По новым правилам заплатите 80 132 грн, вместо 143 500 грн", - написал он.

По его словам, таможенная пошлина за растаможку авто будет происходить по новой системе расчета.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украиневладельцы зарегистрированных автомобилей будут получать новые номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения.

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