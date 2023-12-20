RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смогут получить водительское удостоверение еще в 8 странах мира

Иллюстративное фото: украинцы смогут получить водительское удостоверение еще в 8 странах мира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут получить водительское удостоверение в связи с потерей или угоном в восьми странах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Сегодня стартует доставка водительского в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию", - говорится в сообщении.

Для заказа услуги необходимо:

  • Войти в Кабинет водителя.
  • Указать причину обмена удостоверения.
  • Выбрать международную доставку.
  • Введите адрес получения.
  • Оплатить услугу.

Заявка обрабатывается сервисным центром МВД. Готовый документ будет передан "Укрпочте", а почтовый оператор отправит водительское за границу.

Срок международной доставки – около 15 дней, а ориентировочная стоимость – 311 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу – 960 грн.

Замена водительских прав в "Действии"

Напомним, в марте этого года у "Действия" появилась услуга замены водительского удостоверения. Это необходимо сделать, когда:

  • истек срок действия документа;
  • документ утрачен или уничтожен;
  • затерлись надписи на бланке и плохо читаются;
  • изменились личные данные водителя (фамилия, имя, отчество и т.п.);
  • если водитель хочет заменить старое удостоверение на новый документ.

Как заменить водительское удостоверение в приложении можете узнатьв материале РБК-Украина.

Напомним, с 22 ноября украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе. Речь идет о теоретическом курсе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВодительские права