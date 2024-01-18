Украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь до конца зимы

"Обратиться в Пенсионный фонд можно несколькими способами , онлайн или офлайн", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 были увеличены в среднем в 4 раза, а предельный размер субсидии на твердое печное бытовое топливо на одно домохозяйство - в 2,3 раза и теперь может достигать 16 234 грн в год (ранее он составлял 6973 грн на домохозяйство в год).

В рамках проекта дополнительную финансовую поддержку получили более 363 тыс. домохозяйств (более 278 тыс. – за счет средств государственного бюджета и еще более 85 тыс. - за счет средств УВКБ ООН).

Общая сумма дополнительных выплат в рамках эксперимента составляет почти 2,8 млрд грн, из них - почти 1,9 млрд грн за средства госбюджета.

Размер субсидии и рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивают украинские налогоплательщики или международные партнеры.

Проект правительства

Напомним, в ноябре 2023 года Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысячи гривен, субсидианты - 16,2 тысячи гривен.

Выплаты смогут получить люди, проживающие в жилых помещениях (домах), не получающие коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использующими природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления и на протяжении 2023-2024 годов.