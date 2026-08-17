Украинцы смогут обменять водительские права в Германии без экзамена

Новые правила для украинцев-водителей в ФРГ

Ранее процедура обмена водительского удостоверения для граждан стран вне ЕС предполагала прохождение обоих экзаменов:

теоретического,

практического.

В немецком Минтрансе пояснили, что украинская система водительских удостоверений по своим классам сопоставима с европейской.

Как поменять права в Германии

Для обмена удостоверения украинцам нужно будет обратиться в ведомство по водительским правам - Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde - по месту жительства.

Ведомство будет проверять:

документы заявителя,

его право на управление транспортными средствами соответствующей категории.

Для обмена удостоверения категории B повторно сдавать теоретический и практический экзамены не требуется.

Новый порядок будет распространяться на категории:

A1,

A,

B,

BE,

C1,

C1E,

C,

CE,

D1,

D1E,

D,

DE.

В списке отсутствуют категории B1, касающиеся квадрациклов, и T - тракторов.

Для грузовых и автобусных категорий необходимо будет подтвердить соответствие установленным требованиям о состоянии здоровья и зрения.

Также предусмотрено исключение: если украинские категории C или D были получены без категории B, для получения немецкой категории B необходимо сдать теоретический и практический экзамены.

Также распоряжение добавляет украинский язык в список языков, которыми можно сдавать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения в Германии.