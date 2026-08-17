RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украинцы смогут обменять водительские права в Германии без экзамена

20:14 17.08.2026 Пн
2 мин
Новые правила заработают с 18 августа
aimg Елена Бджола
Фото: украинский водитель за рулем (freepik.com)

Украину добавляют в список государств немецкого Положения о водительских правах. Это позволит владельцам украинских удостоверений обменивать их на немецкие без экзаменов.

Новые правила для украинцев-водителей в ФРГ

Ранее процедура обмена водительского удостоверения для граждан стран вне ЕС предполагала прохождение обоих экзаменов:

  • теоретического,
  • практического.

В немецком Минтрансе пояснили, что украинская система водительских удостоверений по своим классам сопоставима с европейской.

Как поменять права в Германии

Для обмена удостоверения украинцам нужно будет обратиться в ведомство по водительским правам - Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde - по месту жительства.

Ведомство будет проверять:

  • документы заявителя,
  • его право на управление транспортными средствами соответствующей категории.

Для обмена удостоверения категории B повторно сдавать теоретический и практический экзамены не требуется.

Новый порядок будет распространяться на категории:

  • A1,
  • A,
  • B,
  • BE,
  • C1,
  • C1E,
  • C,
  • CE,
  • D1,
  • D1E,
  • D,
  • DE.

В списке отсутствуют категории B1, касающиеся квадрациклов, и T - тракторов.

Для грузовых и автобусных категорий необходимо будет подтвердить соответствие установленным требованиям о состоянии здоровья и зрения.

Также предусмотрено исключение: если украинские категории C или D были получены без категории B, для получения немецкой категории B необходимо сдать теоретический и практический экзамены.

Также распоряжение добавляет украинский язык в список языков, которыми можно сдавать теоретический экзамен на получение водительского удостоверения в Германии.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские беженцы в Германии смогут обменять украинские водительские права на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов. В июле 2026 года соответствующее решение принял Бундесрат.

Также стало известно, что украинское водительское удостоверение действует на территории Германии и не нуждается в переводе на немецкий язык. Украинские беженцы могут управлять автомобилем по нему в течение 6 месяцев.

Кроме того, украинцы, проживающие в Польше, теперь могут сдавать теоретический экзамен на водительские права на украинском языке. Такая возможность уже доступна в ряде польских городов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаВодительские права