Украинцы смогут узнавать, кто просматривал их личные данные

В скором времени украинцы смогут узнавать в приложении "Дія", кто просматривал их личные данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Революционное постановление правительства. В скором времени сможете узнавать, кто просматривал ваши личные данные. Каждый случай будет фиксироваться в "Трембите". А вам будет поступать пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган спрашивал персональные данные", - написал Федоров.
"Трембита" - это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой. Она работает с 2020 года. Благодаря системе можно получить качественные онлайн-услуги в "Дії" без очередей и сбора груды бумажек.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в "Дії" стартовало бета-тестирование двух новых услуг: замены водительского удостоверения, а также получение выписки о несудимости.
Также ранее мы назвали топ-5 новых услуг в "Дії", которые упростят жизнь миллионам украинцев.
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