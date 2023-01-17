Украинцы смогут узнавать, кто просматривал их личные данные

В скором времени украинцы смогут узнавать в приложении "Дія", кто просматривал их личные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Революционное постановление правительства. В скором времени сможете узнавать, кто просматривал ваши личные данные. Каждый случай будет фиксироваться в "Трембите". А вам будет поступать пуш-уведомление в "Дії", что определенный государственный орган спрашивал персональные данные", - написал Федоров.

"Трембита" - это система, в которой государственные реестры обмениваются данными между собой. Она работает с 2020 года. Благодаря системе можно получить качественные онлайн-услуги в "Дії" без очередей и сбора груды бумажек.