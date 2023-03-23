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Украинцы изменили отношение к 9 мая

Фото: украинцы больше не хотят отмечать 9 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По мнению подавляющего большинства опрошенных (62%) Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, 22% - День победы над нацизмом 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Абсолютное большинство (85%) жителей Украины считают Советский Союз ответственным и сопричастным к решению Второй мировой войны, в том числе 50% - целиком, 35% – частично, опосредованно сопричастным. Мнение о том, что Советский Союз был совершенно непричастен к решению Второй мировой войны, разделяют 7%.

Большинство (62%) считают, что 8/9 мая необходимо чествовать всех погибших или пострадавших в войне, 41% - всех, кто в годы Второй мировой войны сознательно боролся за независимую Украину против любых врагов, и 32% - всех, кто боролся с нацизмом

Более двух третей (69%) жителей страны считают, что ОУН-УПА во время Второй мировой вели борьбу со всеми посягающими на независимость Украины, 14% - что ОУН-УПА боролась только против большевистского режима, 4% - на стороне нацистов против Красной армии и 3% - что ОУН-УПА вели борьбу только против нацистов и их сателлитов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины провел опрос 19-27 января 2023 среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2% для показателей.

Отметим, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая (остающийся официальным праздником и выходным)

По даннымопроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в 2021 году 41% украинцев считали, что Украина должна отмечать обе даты. Еще 31% респондентов считали, что Украина должна отмечать День победы над нацизмом 9 мая. Около 9%, напротив, поддерживали идею отмечать только День памяти и примирения 8 мая, еще 10% респондентов безразличны.

По данным КМИС , в 2023 году доля украинцев, назвавших День победы среди любимых, упала с 30% до 13%.

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