Украинцы изменили отношение к 9 мая

Абсолютное большинство (85%) жителей Украины считают Советский Союз ответственным и сопричастным к решению Второй мировой войны, в том числе 50% - целиком, 35% – частично, опосредованно сопричастным. Мнение о том, что Советский Союз был совершенно непричастен к решению Второй мировой войны, разделяют 7%.

Большинство (62%) считают, что 8/9 мая необходимо чествовать всех погибших или пострадавших в войне, 41% - всех, кто в годы Второй мировой войны сознательно боролся за независимую Украину против любых врагов, и 32% - всех, кто боролся с нацизмом

Более двух третей (69%) жителей страны считают, что ОУН-УПА во время Второй мировой вели борьбу со всеми посягающими на независимость Украины, 14% - что ОУН-УПА боролась только против большевистского режима, 4% - на стороне нацистов против Красной армии и 3% - что ОУН-УПА вели борьбу только против нацистов и их сателлитов.

Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу Министерства культуры и информационной политики Украины провел опрос 19-27 января 2023 среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,2% для показателей.