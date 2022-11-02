Украинцы собирают деньги на 50 БТР Spartan. Почему они нужны Силам обороны

Украинские волонтеры объявили сбор на крупную партию бронетранспортеров для Вооруженных сил. Речь идет о британских бронетранспортерах Spartan, которые уже зарекомендовали себя на полях российско-украинской войны.

Очередной мегасбор

Сегодня благотворительный фонд Сергея Притулы объявил сбор на закупку 50 бронетранспортеров. Сумму в 200 млн гривен необходимо собрать до 8 ноября. По его словам, в осенне-зимний период украинские военные нуждаются именно в гусеничной бронированной технике повышенной проходимости.

"Все, что есть бронированное и на гусеницах, должно быть у нас", - отметил Притула.

Он также показал видео с бронированными машинами Spartan и подчеркнул, что техника обкатана и находится в хорошем состоянии.

Отметим, только за первые 9 часов удалось собрать более 100 млн гривен. Реквизиты для участия в сборе на 50 бронетранспортеров Spartan размещены на странице Притулы в Facebook.

Почему ВСУ нужны эти бронетранспортеры?

Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, главным преимуществом Spartan является то, что это небольшая и легкая гусеничная машина, которая благодаря малозаметному и низкому силуэту отлично подходит для разведки и поддержки пехоты. Для более наглядной информации в Telegram опубликовали соответствующее видео.

Основные факты о Spartan

Бронетранспортеры Spartan были приняты на вооружение британской армии в 1978 году, пока в середине 2009 не были заменены на новые командные и связные машины Panther.

Бронированная машина может перевозить одновременно до семи человек. Они используются для перемещения специализированных команд, таких как зенитно-ракетные группы, разведгруппы и команды управления минометным огнем.

Spartan оснащаются 7,62-мм пулеметом и могут иметь по четыре дыморазрядника с каждой стороны. Существует также противотанковый вариант FV120 Spartan MCT, вооруженный противотанковыми ракетами MILAN. Такая машина имеет двухместную башню и две противотанковые ракеты на стартовых позициях. Еще 11 находятся внутри БТР.

Длина Spartan составляет 5,16 метра, ширина - 2,48. Дорожный просвет - 0,33 метра, боевой вес порядка 10 тонн, развивает максимальную скорость 96 км/ч и имеет запас хода на одной заправке до 510 километров.

РБК-Украина писало, что Великобритания передала Украине из своих запасов не менее 35 гусеничных БТР FV103 Spartan. Еще несколько единиц были закуплены волонтерскими фондами.