Украинцы увеличили вклады в гривне и в долларах: рейтинг банков

По состоянию на 1 июля 2025 года в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 478,7 млрд гривен. С начала года сумма выросла на 6,2% (86,6 млрд гривен).

По данным НБУ, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,0 млн вкладов граждан и ФОПов. Более трети вкладов (35,1%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 60,5 млн вкладов на 959,9 млрд гривен. С начала года сумма сократилась на 60,4 млрд гривен.

В валюте было 10,5 млн вкладов на 518,7 млрд гривен. Сумма выросла на 26,0 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 561,7 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,1 млн вкладчиков, сума - 224,3 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,6 млн вкладчиков, сума - 118,7 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,2 млн, сума - 84,4 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,4 млн, сума - 68,0 млрд гривен.

