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Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

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Украина, Пятница 02 декабря 2022 10:25
Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц Фото: украинцы пополнили свои валютные резервы на 390 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в ноябре 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 340,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 731,2 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 390,6 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в октябре украинцы увеличили покупку валюты по сравнению с октябрем, когда они купили 373,3 млн долларов.

Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

Всего с начала 2022 года население продало валюты на 13 049,1 млн долларов и купило на 13 465,5 млн долларов. Чистая покупка составила 416,4 млн долларов.

Украинцы увеличили покупку валюты в банках: сколько приобрели за последний месяц

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 21 июля разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев.

Данные показывают, что за ноября население купило безналичной валюты на 362,1 млн долларов. По сравнению с октябрем эта сумма выросла на 38,1 млн долларов.

Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

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