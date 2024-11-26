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Украинцы остаются наиболее благосклонной группой мигрантов в Литве: результаты опроса

Фото: украинские беженцы в Литве (facebook.com migracija)
Автор: Нина Еланская

Несмотря на всеобщее ухудшение отношения к мигрантам в Литве, украинцы продолжают оставаться наиболее благосклонной группой среди других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Отмечается, что об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Spinter Tyrimai по заказу Представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Литве.

Таким образом, украинцы получили самую высокую оценку приверженности - почти 7 баллов из 10.

На втором месте оказались мигранты из Беларуси (5/10), а на третьем - трудовые мигранты из Центральной Азии (4,83/10).

Отмечается, что менее благоприятные оценки получили мигранты с Ближнего Востока (4,13/10) и въехавшие через белорусскую границу в 2021 году (3,73/10).

По мнению главы МОМ в Литве Эйтвидаса Бингялиса, положительное отношение к украинцам объясняется их успешной интеграцией. Он добавил, что украинские беженцы и мигранты активно учат литовский язык, работают или открывают собственный бизнес, что способствует адаптации в обществе.

Что способствует интеграции?

Сообщается, что 65% респондентов назвали курсы литовского языка важнейшей мерой интеграции для украинцев. Другие приоритетные действия включают:

  • помощь в оформлении документов (40%),

  • организацию образовательных мероприятий для детей (31%),

  • профессиональную подготовку и оценку навыков (29%).

Кроме этого, половина опрошенных поддерживают идею, чтобы интегрировавшиеся украинцы остались в Литве после завершения войны.

Еще 34% не против, если это будет их личное решение. Однако каждый десятый считает, что украинцы должны вернуться на родину после войны.

В настоящее время в Литве проживают более 74 000 украинцев, большинство из которых переехали после начала полномасштабного вторжения России.

Напомним, что с 1 ноября для украинских беженцев в Литве ввели новые виды.

Добавим, что новоприбывшим украинским беженцам предоставляют одноразовую выплату и обновляют цифровые виды на жительство. Подробности - в материале РБК-Украина.

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Литва