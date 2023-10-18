Украинцы определились, что является большим приоритетом: вступление в ЕС или в НАТО

Хотя абсолютное большинство украинцев поддерживают вступление и в ЕС, и в НАТО, однако членство в Североатлантическом альянсе является более важным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
Так, 54% украинцев считают, что сейчас больший приоритет - членство в НАТО. Предпочитают членство в ЕС - 24%. Остальные респонденты либо ответили "ни то, ни другое" или не смогли вообще ответить.
При этом во всех регионах больше тех, кто предпочитает НАТО ЕС.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 29 сентября - 9 октября 2023 среди 1010 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, одним из прямых последствий российского вторжения стал рекордный рост евроатлантических настроений украинцев, где фиксируются рекордные показатели за всю историю страны. В феврале 2023 года 87% поддерживали вступление Украины в Европейский Союз, 86% - в НАТО.