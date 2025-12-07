Украинцы выезжают за границу из-за усиления обстрелов гражданской инфраструктуры, - НБУ

НБУ, ссылаясь на данные ООН и Евростата, сообщает, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года из Украины выехали почти столько же людей, сколько за предыдущие 9 месяцев.

"По данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года. С момента предыдущего обновления (03 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.)", - говорится в обзоре.

Аналитики НБУ предполагают, что массовому выезду украинцев за границу могут способствовать две причины: