Украинцы выезжают. Кем Польша заменяет украинских работников

В Польше уменьшается количество украинцев. Чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все большее число работников из других стран.

В 2023 году в Польше насчитывалось 1,128 млн иностранцев, официально работавших и зарегистрированных в системе социального страхования ZUS. Из них 759,4 тысячи работников – граждане Украины. В прошлом году количество зарегистрированных украинцев выросло на 13,4 тысячи.

В то же время больше всего в реестре ZUS добавилось работников с белорусским гражданством – 21,3 тысячи человек за 2023 год (прирост 20%). Всего в Польше работают 129,4 тысяч граждан Беларуси.

В 2023 году в Польше уменьшилось количество работников из России на 1017 человек, больше отток только граждан Грузии, отмечают в компании.

"Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где более высокие зарплаты и социальные выплаты. Зато политическая ситуация в Беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу", – обращает внимание директор международной рекрутации платформы EWL Марцин Колодзейчик.

В то же время в Польше увеличивается доля работников из Азии (Индия, Непал, Филиппины) и Латинской Америки – больше всего из Колумбии. Втрое увеличилось количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии.

Фото: В Польше приглашают на работу работников из Азии и Латинской Америки (gettyimages.com)

"В связи с уменьшением количества украинцев, работающих в Польше, польские работодатели с прошлого года стали активнее трудоустраивать граждан Азии и Латинской Америки. Для граждан Индии, Непала или Колумбии проще легализовать свое пребывание и найти работу в Польше, чем в западных странах ЕС. Кроме того, Польша привлекает религиозных филиппинцев и колумбийцев тем, что это тоже католическая страна", – обращает внимание специалист.

В десятку национальностей, зарегистрированных в Управлении социального страхования, входят граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеша, Гватемалы и Венесуэлы.