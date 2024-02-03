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Украинцы выезжают. Кем Польша заменяет украинских работников

Польша, Варшава, Суббота 03 февраля 2024 13:25
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Украинцы выезжают. Кем Польша заменяет украинских работников Фото: Работа в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Польше уменьшается количество украинцев. Чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все большее число работников из других стран.

Граждане каких стран заполняют рабочие места в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

В 2023 году в Польше насчитывалось 1,128 млн иностранцев, официально работавших и зарегистрированных в системе социального страхования ZUS. Из них 759,4 тысячи работников – граждане Украины. В прошлом году количество зарегистрированных украинцев выросло на 13,4 тысячи.

В то же время больше всего в реестре ZUS добавилось работников с белорусским гражданством – 21,3 тысячи человек за 2023 год (прирост 20%). Всего в Польше работают 129,4 тысяч граждан Беларуси.

В 2023 году в Польше уменьшилось количество работников из России на 1017 человек, больше отток только граждан Грузии, отмечают в компании.

"Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где более высокие зарплаты и социальные выплаты. Зато политическая ситуация в Беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу", – обращает внимание директор международной рекрутации платформы EWL Марцин Колодзейчик.

В то же время в Польше увеличивается доля работников из Азии (Индия, Непал, Филиппины) и Латинской Америки – больше всего из Колумбии. Втрое увеличилось количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии.

Украинцы выезжают. Кем Польша заменяет украинских работниковФото: В Польше приглашают на работу работников из Азии и Латинской Америки (gettyimages.com)

"В связи с уменьшением количества украинцев, работающих в Польше, польские работодатели с прошлого года стали активнее трудоустраивать граждан Азии и Латинской Америки. Для граждан Индии, Непала или Колумбии проще легализовать свое пребывание и найти работу в Польше, чем в западных странах ЕС. Кроме того, Польша привлекает религиозных филиппинцев и колумбийцев тем, что это тоже католическая страна", – обращает внимание специалист.

В десятку национальностей, зарегистрированных в Управлении социального страхования, входят граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеша, Гватемалы и Венесуэлы.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы массово уезжают из Польши. В то же время украинцев становится больше в Германии, Нидерландах и Норвегии.

Напомним, мы писали, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Польше. Люди жаловались на проблемы с жильем и работой.

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