Украинцы высказались о международных администрациях на освобожденных территориях, - опрос

Так, учреждение международных временных администраций для адаптации на деоккупированных территориях Донбасса и Крыма поддержали 77% опрошенных, а против этой идеи высказались 18%.

Кроме этого, 84% опрошенных украинцев согласились, что государство уже сейчас должно принимать меры для поддержки и налаживания связи с населением в оккупации.

Около половины опрошенных (46%) считают, что такая коммуникация должна быть направлена исключительно на тех, кто поддерживает Украину, а 38% - на всех. Не считают эти меры приоритетными 9%, еще 5% считают, что государство не должно тратить на это ресурсы.

Среди мер поддержки населения, которое осталось на временно оккупированных территориях, приоритетными являются:

содействие в перемещении людей с ВОТ (35%);

социальные и пенсионные выплаты тем, кто остался на ВОТ (34%);

обеспечение трансляции украинских медиа (33%);

гарантия признания полученных в оккупации документов (28%);

привлечение молодежи с ВОТ (26%);

организация доступа к государственным услугам (24%).

Оправдание получения гражданства России в оккупации однозначно поддержали 13% респондентов, а 42% - "скорее согласны". Не согласны с такой формулировкой 39% респондентов. Чаще лояльны к получению гражданства РФ люди, у которых есть родственники на оккупированных территориях.

Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Исследование ключевых проблем и учета экспертных мнений в разработке стратегии реинтеграции" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).