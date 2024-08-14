Украинцы высказались о международных администрациях на освобожденных территориях, - опрос

Более половины украинцев поддерживают идею создания международных временных администраций на освобожденных территориях Крыма и Донбасса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Так, учреждение международных временных администраций для адаптации на деоккупированных территориях Донбасса и Крыма поддержали 77% опрошенных, а против этой идеи высказались 18%.
Кроме этого, 84% опрошенных украинцев согласились, что государство уже сейчас должно принимать меры для поддержки и налаживания связи с населением в оккупации.
Около половины опрошенных (46%) считают, что такая коммуникация должна быть направлена исключительно на тех, кто поддерживает Украину, а 38% - на всех. Не считают эти меры приоритетными 9%, еще 5% считают, что государство не должно тратить на это ресурсы.
Среди мер поддержки населения, которое осталось на временно оккупированных территориях, приоритетными являются:
Оправдание получения гражданства России в оккупации однозначно поддержали 13% респондентов, а 42% - "скорее согласны". Не согласны с такой формулировкой 39% респондентов. Чаще лояльны к получению гражданства РФ люди, у которых есть родственники на оккупированных территориях.
Исследование было проведено социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Исследование ключевых проблем и учета экспертных мнений в разработке стратегии реинтеграции" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
По результатам соцопроса Международного республиканского института (IRI), после окончания войны большинство молодежи видит свое будущее в Украине.
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