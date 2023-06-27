Украинцы ответили, каких отношений хотели бы с Россией

Только 10% сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными, 1% хотели бы объединение стран в одну.

По состоянию на сегодняшний день во всех регионах Украины подавляющее большинство населения хочет иметь с Россией закрытые границы, визы и таможни. В частности, среди жителей Востока, 75% так считают, а среди южан - 73%

История вопроса

Как отмечают социологи, КМИС более 15 лет задает респондентам мониторинговый вопрос, которым украинцы видят отношения Украины с Россией.

Перед Революцией Достоинства большинство украинцев (70%) хотели видеть страны независимыми, но дружественными государствами. Только 15% настаивали на том, что отношения должны быть как с другими государствами – с закрытыми границами, визами, таможнями. Причем достаточно значимая доля респондентов (12%) желали даже объединения в одно государство.

После оккупации Крыма и начала войны на Донбассе значительно возросла доля тех, кто считал, что отношения должны быть как с другими государствами (с 15% до 44%), хотя все равно 48% считали, что страны должны оставаться дружественными (доля тех, кто выступал за объединение снизилось до 5%).

В конце концов после широкомасштабного вторжения до 79% возросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, долгосрочный мониторинг общественных настроений позволяет надежно аргументировать, что является причиной, а что следствием.

"Российская пропаганда может бесконечно говорить, что в Украине десятилетиями развивались "антироссийские" / "русофобские" настроения (с, разумеется, перерастанием в "настоящий неонацизм") и что действия России с 2014 года были направлены против этого. Однако данные всех опросов до 2014 года убедительно свидетельствовали, что в разные годы 80-90% украинцев хорошо относились к России и более 90% хорошо относились к россиянам, а также хотели жить независимыми, но именно дружественными государствами", - сказал он.

По его словам, нынешние показатели, свидетельствующие об откровенном негативном отношении к России и простым россиянам и желании прочно "отгородиться", являются именно следствием агрессии России (а не наоборот).

Грушецкий также считает, что отдельно целесообразно обратить внимание на достижение консенсуса между жителями разных регионов. Перед широкомасштабным вторжением можно было видеть довольно заметные отличия во взглядах в разных регионах, но сейчас и жители Запада, и жители Востока уверенно настаивают на закрытых границах, визах и таможнях с Россией.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу , а половина (50%) убеждена, что она наступит до конца 2023 года.

Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнания российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди верующих в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).