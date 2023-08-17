Украинцы за три дня собрали 235 млн гривен на 10 тысяч дронов-камикадзе

"Сбор закрыт. Ровно трое суток. И более 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе собрали мы в рамках Операции Единство", - говорится в сообщении.

Сбор средств

Напомним, сбор средств на 10 тысяч дронов-камикадзе объявили 14 августа. Министра цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что UNITED24, фонд "Вернись живым" и monobank объединили усилия, чтобы собрать 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе.

По его словам, FPV-дроны приобретут за границей, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн.

Федоров сообщил, что каждый, кто перечислит средства, имеет шанс получить платиновую карту monobank, встречу с посольствами UNITED24, военные артефакты от фонда "Вернись живым".