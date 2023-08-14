В Украине объявили сбор денег на 10 тысяч дронов-камикадзе

В Украине проводят сбор средств на 10 тысяч дронов-камикадзе. Именно эти дроны сейчас нужны на фронте, и именно они меняют ход событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

"Начинаем операцию "Единство". UNITED24, Вернись живым и monobank объединяют усилия, чтобы собрать 235 миллионов гривен на 10 000 дронов-камикадзе", - написал он.

По его словам, FPV-дроны приобретут за границей, а в Украине их доукомплектуют боевыми частями на 57 млн грн. "Именно эти дроны сейчас нужны на фронте. Именно они меняют ход событий", - добавил министр.

Федоров сообщил, что каждый, кто перечислит средства, имеет шанс получить платиновую карту monobank, встречу с посольствами UNITED24, военные артефакты от фонда "Вернись живым".

"Уверен, к нам присоединятся десятки украинских компаний и сотни тысяч доноров со всего мира", - отметил министр.

Дроны на фронте

Напомним, "Армия дронов" - это совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации, Минобороны. За год проекта "Армия дронов" за средства UNITED24 приобрели 3864 комплекса дронов. Всего сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд гривен.

Министерство цифровой трансформации хочет масштабировать успехи от использования БПЛА на фронте и создать "Армию радиоэлектронной борьбы" и "Армию роботов".