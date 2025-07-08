Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара

Курс доллара в Украине

По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне 2025 года вырос на 0,2% до 41,61 гривен. За год доллар подорожал на 1,9%, а с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,0%.

По данным опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют. Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.

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