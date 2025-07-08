Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара

В мае 2025 года экономические ожидания украинцев не претерпели существенных изменений. В то же время ожидается рост курса доллара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
По данным исследования, индекс потребительских настроений составил 79,3 п., что на 0,2 п. ниже показателя апреля.
В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 0,1 п. и составляет 121 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,5 п. и составляет 180,8 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 11,1 п. и составляет 139,3 п.
"В мае 2025 года без значимых изменений в потребительских настроениях населения Украины. После определенного падения в апреле 2025 года, индекс и его составляющие остаются стабильными. Единственное значимое изменение - повышение индекса девальвационных ожиданий, население Украины ожидает роста курса доллара в течение ближайших трех месяцев", - комментируют аналитики Info Sapiens.
По данным НБУ, средневзвешенный курс продажи наличного доллара в банках Украины в июне 2025 года вырос на 0,2% до 41,61 гривен. За год доллар подорожал на 1,9%, а с начала войны с (февраля 2022 года) курс вырос на 46,0%.
По данным опроса компании Info Sapiens, большинство украинцев неосведомлены во всех финансовых темах, кроме курса валют. Две трети украинцев (63%) заявляют, что они осведомлены в теме обмена валют. Другие сферы финансовой грамотности набрали менее 50%.
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