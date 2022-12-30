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Украинцы спрогнозировали сроки победы в войне

Фото: победа придет к лету (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 93% украинцев верят в победу Украины в войне. Сомневается в победе только 3% опрошенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда " Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

Среди верующих в победу Украины 39% считают, что эта победа наступит к лету 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1-2 года, а еще 20% считают, что победы можно достичь в ближайшие месяцы.

Абсолютное большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% считают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения русской армии и распада РФ изнутри.

Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% опрошенных. Из них 8% готовы уступить только АР Крым, 6% - территории, оккупированные до 23 февраля 2022 года, и 3% - все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией РФ.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в ноябре 2022 года большинство украинцев (85%) убеждены, что Украина победит в войне против России и вернет себе все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

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