Украинцы спрогнозировали сроки победы в войне

Среди верующих в победу Украины 39% считают, что эта победа наступит к лету 2023 года. 22% делают ставку на победу через 1-2 года, а еще 20% считают, что победы можно достичь в ближайшие месяцы.

Абсолютное большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% считают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения русской армии и распада РФ изнутри.

Уступить определенные части оккупированных территорий в обмен на прекращение боевых действий и считать это победой готовы 18% опрошенных. Из них 8% готовы уступить только АР Крым, 6% - территории, оккупированные до 23 февраля 2022 года, и 3% - все территории, которые на сегодняшний день оккупированы армией РФ.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.