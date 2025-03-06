Украинцы сократили гривневые вклады и увеличили валютные: рейтинг банков

По данным НБУ, в 61 банке-участнике ФГВФЛ насчитывалось 70,1 млн вкладов граждан и ФОПов. Более трети вкладов (35,9%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 59,8 млн вкладов на 883,6 млрд гривен. За месяц сумма сократилась на 15,9 млрд гривен.

В валюте было 10,4 млн вкладов на 494,7 млрд гривен. Сумма выросла на 2,0 млрд гривен.

Рейтинг банков по вкладам

По данным НБУ, в государственном ПриватБанке было 24,1 млн вкладчиков, которые хранили 517,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк - 13,0 млн вкладчиков, сума - 216,5 млрд гривен, на третьем частный Универсал банк - 9,3 млн вкладчиков, сума - 106,7 млрд гривен.

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - количество вкладчиков - 3,3 млн, сума - 78,8 млрд гривен и Укрсиббанк - количество вкладчиков - 2,3 млн, сума - 63,2 млрд гривен.

Ставки по вкладам

По данным НБУ, в январе средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составляют 10,5% годовых. По валютным депозитам банки предлагают всего 1,0% годовых. Однако за 2024 год курс доллара вырос на 10,7%.

Инфляция уже достигла 12,9%, и доходность банковских вкладов перестала покрывать рост цен.